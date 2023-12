Drammatico frontale a Rocca Pietore, nel bellunese. Mentre un giovane 24enne è morto uscendo fuori strada con la sua auto nel padovano

Un morto e un ferito è il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto a Rocca Pietore, nel bellunese, sabato a tarda sera. Intorno alle 23.15 i vigili del fuoco sono intervenuti in località Col Di Rocca per un frontale fra due auto. I pompieri accorsi dal distaccamento di Agordo e con i volontari di Caprile, hanno messo in sicurezza le macchine. Nonostante i soccorsi il medico ha dovuto dichiarare la morte di uno dei due conducenti. Ferito l’altro autista, stabilizzato dai sanitari e trasferito in ospedale in ambulanza. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell’incidente. Al momento del sinistro la strada era coperta da nevischio. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 2:30 con la rimozione dei mezzi da parte del caro attrezzi.

Un altro giovane deceduto in Veneto a causa di un drammatico incidente stradale. Domenica mattina alle 4:15 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Gasparolo a Sant’Elena (PD) per un’auto finita fuoristrada in un campo agricolo, dopo la perdita di controllo da parte del conducente, deceduto nell’incidente. I pompieri arrivati da Este, hanno messo in sicurezza, l’auto ed estratto il conducente. Nonostante i soccorsi il medico del Suem, ha solo potuto constatare la morte del giovane 24enne. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell’incidente.

