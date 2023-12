Un convoglio regionale avrebbe tamponato un Frecciarossa tra Forlì e Faenza: circolazione sospesa

Circolazione ferroviaria sospesa tra Castelbolognese e Forlì, in Emilia-Romagna, a seguito di un urto tra due treni, un Frecciarossa e un regionale, sulla linea Bologna-Rimini. L’urto è avvenuto tra Forlì e Faenza. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno soccorso alcuni passeggeri contusi. In totale, si apprende da fonti di Trenitalia, i feriti sarebbero 17, “tutti lievi”. Il Frecciarossa – secondo quanto si apprende – viaggiava da Lecce a Venezia con circa 400 viaggiatori a bordo. Il regionale viaggiava tra Pesaro e Bologna con una sessantina di viaggiatori a bordo. Le operazioni di soccorso si sono concluse, precisano i Vigili del Fuoco, che adesso stanno lavorando per “la messa in sicurezza dell’area insieme al personale ferroviario”.

Treno regionale avrebbe tamponato Frecciarossa

Secondo le prime informazioni il Regionale R1742 avrebbe tamponato il Frecciarossa FR8898. La circolazione ferroviaria bloccata, con ripercussioni sui treni Alta Velocità, Intercity e Regionali, sta causando significativi ritardi. I treni Regionali potrebbero subire limitazioni di percorso a causa dell’incidente. La situazione coinvolge direttamente treni Alta Velocità e Intercity, che sono attualmente fermi sulla tratta interessata.

I dettagli dello scontro

Lo scontro si è verificato tra le località di Cosina e Forlì, all’altezza del chilometro 56+006 (via Corleto). La circolazione ferroviaria è stata sospesa alle 19.40. L’urto, a bassa velocità, ha provocato almeno 17 feriti non gravi. Alcuni sono stati trasportati all’ospedale Morgagni-Pierantoni e altri all’ospedale di Faenza. Trenitalia informa che “i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi” e che “i treni Regionali possono subire limitazioni di percorso”. Il Frecciarossa 8828 Lecce- Venezia Santa Lucia è fermo dalle 19.38 nei pressi di Forlì, il 8823 Milano Centrale – Pescara dalle 20.10 a Faenza, il 9810 Pescara – Milano Centrale dalle 20.14 a Rimini, mentre l’Intercity 614 Lecce – Milano Centrale (23.40) è fermo dalle 20.07 a Cesena.

