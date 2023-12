Droga nella camera d'hotel. Prima di tentare la fuga Alfredo Zenucchi ha vegliato per due giorni la moglie Rossella Cominotti

Una lettera, su cui dovrà essere eseguita una perizia calligrafica, è stata ritrovata accanto al corpo di Rossella Cominotti, la donna di 53 anni uccisa in una camera di albergo a Mattarana, in Val di Vara, nello Spezzino. Il marito Alfredo Zenucchi, 57 anni, ha ammesso di aver compiuto il gesto spiegando agli inquirenti che il contesto sarebbe stato quello di un omicidio-suicidio. La coppia avrebbe voluto farla finita insieme, ma l’uomo ha raccontato ai carabinieri di non essere riuscito a togliersi la vita.

Ad avvalorare le sue parole anche il ritrovamento nella camera d’albergo della lettera, secondo gli investigatori apparentemente scritta dalla donna e poi sottoscritte da marito e moglie, dalla quale emergeva la volontà da parte di entrambi di togliersi la vita. Resta ancora da chiarire il movente, anche se fonti investigative tendono a escludere problematiche economiche o debiti alla base del gesto. La coppia lombarda, che viveva vicino a Cremona, si era sposata solo lo scorso marzo. I due avevano rilevato anche un’edicola, che però negli ultimi giorni era stata improvvisamente chiusa. Erano arrivati nell’hotel della Val di Vara alcuni giorni fa e la morte della donna, da un primo esame medico-legale, risalirebbe allo scorso 6 dicembre.

Il marito avrebbe vegliato la compagna per due giorni. Agli inquirenti ha spiegato anche di averla colpita intorno alle 20, la morte sarebbe subentrata dopo un paio d’ore di agonia. Non sarebbe invece riuscito a togliersi la vita. Venerdì mattina ha quindi lasciato l’albergo e dopo aver girovagato alcune ore è stato fermato in auto dai carabinieri in Lunigiana. Il cadavere della donna presentava una profonda ferita all’altezza del collo. Ora sarà l’autopsia a confermare e chiarire le circostanze della morte.

