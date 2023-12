Si illumina il centro della Capitale, presente il sindaco Gualtieri

Alla presenza del sindaco Gualtieri, l’albero di Natale di Roma illumina il centro con le sue luminarie. Per la prima volta l’abete è stato installato in piazza del Popolo anziché in piazza Venezia, come di consueto, a causa dei lavori in corso per la metropolitana. Dopo l’esibizione musicale c’è stato il conto alla rovescia per l’accensione delle luci dell’albero e poi delle luminarie di via del Corso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata