Lo afferma il luogotenente del Ris dei carabinieri, Rosario Casamassima

“Su 24 tracce ritrovate sul nastro che chiudeva alla base il sacchetto di plastica che avvolgeva il capo di Serena, tre erano costituite da legno e colla”. Così il luogotenente del Ris dei carabinieri, Rosario Casamassima, consulente della procura, nel corso dell’udienza del processo sull’omicidio di Serena Mollicone davanti ai giudici della corte d’Assise d’Appello di Roma. Nell’udienza di oggi i consulenti dovranno illustrare e spiegare la compatibilità della porta di legno della stazione dei carabinieri di Arce, considerata l’arma del delitto, con la frattura sul cranio della vittima. Il corpo della 18enne venne ritrovato in un bosco il 3 giugno del 2001.

Assolti in primo grado cinque imputati, tra cui l’ex comandante della stazione dei Carabinieri di Arce, Franco Mottola, la moglie Anna Maria, il figlio Franco e altri due carabinieri, il vice maresciallo Vincenzo Quatrale e l’appuntato Francesco Suprano, unico imputato presente oggi in aula. Per i giudici del primo grado, che assolsero gli imputati, gli elementi raccolti erano lacunosi e non univoci. La procura di Cassino presentò ricorso in Appello, insieme alle altre parti civili. Il carabiniere Vincenzo Suprano ha presentato una memoria difensiva. La procura appellante indicò nella persona di Santino Tuzi il brigadiere che si suicidò nel 2008, come colui che vide per ultimo Serena Mollicone in vita.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata