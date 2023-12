Roberta Cortesi svanita nel nulla dal 25 novembre. Indaga anche l'Interpol

Dal 25 novembre nessuno ha più notizie di Roberta Cortesi, la studentessa di Osio Sotto, in provincia di Bergamo, che da due anni si era trasferita a Malaga, in Spagna. L’ultima conversazione, via WhatsApp con la madre, risale al 25 novembre. Da allora Roberta è svanita nel nulla. Il gruppo di persone che frequentava nella località del sud della penisola Iberica dove aveva trovato un’occupazione temporanea come cameriera in un ristorante, in attesa di andare a lavorare nel settore turistico non hanno fornito, per il momento, elementi utili.

Nella denuncia di scomparsa è stata evidenziata anche l’ipotesi di un femminicidio nei confronti della ragazza: a presentarla l’avvocato Luca Gambirasio, legale della famiglia, ai carabinieri di Osio Sotto. La nota di rintraccio è stata diffusa, attraverso la sala operativa internazionale dello Scip, il Servizio di cooperazione internazionale di polizia alla polizia di stato spagnola e alla guardia Civil.

