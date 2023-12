Le indagini hanno portato all'identificazione di cinque membri del gruppo che ha favorito l'evasione

Nelle immagini i sopralluoghi dei fiancheggiatori prima della fuga di Artem Uss, il cittadino russo ai domiciliari evaso dal comune di Basiglio, nel Milanese, mentre era in attesa dell’estradizione negli Usa. L’uomo era stato arrestato il 17 ottobre all’aeroporto di Milano-Malpensa per i reati di associazione criminale per frode ai danni dello Stato, associazione criminale per violazione dell’International Economic Power Act, associazione criminale per la commissione di frode bancaria, associazione in riciclaggio di denaro. Le indagini hanno portato all’identificazione di cinque membri del gruppo che ha favorito l’evasione di Artem Uss attraverso la frontiera slovena, ricostruendo anche il percorso effettuato dagli indagati a bordo di quattro autovetture. Individuata una rete di fiancheggiatori di diverse nazionalità, sui quali sono ancora in corso approfondimenti investigativi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata