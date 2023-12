brindisi

La madre è ricoverata a causa di una emorragia

Una donna di Cisternino, in provincia di Brindisi, ha partorito in casa questa mattina ma la neonata è morta. La donna, stando a quanto si apprende è stata portata in ospedale a Brindisi, dal personale del 118 ed è ricoverata nel reparto di Ginecologia e Ostetricia a causa di un’emorragia. Sono in corso accertamenti da parte del personale sanitario.

