I Vigili del Fuoco festeggiano oggi, lunedì 4 dicembre, la loro Patrona Santa Barbara. “Nel terrore dei crolli, nel furore delle acque, nell’inferno dei roghi. Per Santa Barbara Martire”. Uniti dalla passione per il nostro lavoro e dalla devozione per la nostra protettrice. Buona Santa Barbara a tutti i #vigilidelfuoco!” si legge sulle loro pagine social. Anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio al Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Renato Franceschelli. “Nella Festa della Patrona Santa Barbara, la Comunità nazionale si raccoglie intorno ai Vigili del Fuoco per rinnovare sentimenti di gratitudine per il servizio prestato ogni giorno, con professionalità e umanità” recita il testo del Capo dello Stato.

