Il deputato di +Europa dopo l'interpellanza al ministro della Difesa: "Non sono soddisfatto"

Prosegue lo scontro tra magistratura e governo Meloni. Quest’ultimo, inoltre, continua ad essere attaccato anche dalle opposizioni. “Non sono soddisfatto perché il ministro Crosetto ha riportato alcune frasi di esponenti della magistratura in occasioni pubbliche ma non ha tratto nessun nesso logico tra queste frasi e l’opposizione giudiziaria che lui ha detto di aspettarsi da qui alle europee”, ha affermato, per le strade di Roma, il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova in merito alla risposta che ha ricevuto dopo aver posto un’interpellanza urgente al ministro della Difesa per le sue dichiarazioni sulla magistratura politicizzata. “Non può fare accuse così generiche e non circostanziali. Altrimenti l’impressione è che sia intimidazione”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata