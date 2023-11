L'uomo le aveva tolto il cellulare, le chiavi di casa e quelle dell'auto

Un 46enne italiano è stato arrestato in flagranza dai carabinieri della tenenza di Ardea (Roma) per sequestro di persona, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate contro la ex moglie. La notte tra il 28 e il 29 novembre, la donna di 40 anni ha richiesto l’intervento di una pattuglia tramite il 112 riferendo di essere stata aggredita dall’ex compagno. Giunti sul posto, i militari hanno richiesto l’intervento di personale del 118, viste le gravi condizioni della vittima. La donna è stata trasportata presso la casa di cura Sant’Anna di Pomezia e dimessa con un referto medico di 50 giorni di prognosi a seguito delle lesioni subite. In caserma ha poi riferito di essere stata letteralmente sequestrata dall’ex compagno che, oltre ad averla aggredita fisicamente, le aveva tolto il cellulare, le chiavi di casa e quelle della sua auto. Riuscita ad uscire di casa, la 40enne ha chiamato poi i soccorsi. Il marito, dopo essere stato identificato, è stato condotto in carcere a Velletri.

