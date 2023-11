Dovrà scontare una condanna a 17 anni per narcotraffico. Trovate nel suo covo armi e droga

La squadra mobile della questura di Caserta ha arrestato il super latitante Raffaele Piscitelli alias ‘O cervinaro’, reggente del clan di camorra Massaro Orrivi nella “Valle di Suessola” dei Comuni di San Felice a Cancello – Cervino – Santa Maria a Vico. L’uomo di 54 anni era ricercato perché dovrà scontare una condanna a 17 anni di carcere per narcotraffico. I poliziotti del questore di Caserta Andrea Grassi lo hanno localizzato e arrestato al confine con la provincia di Benevento.

Nel suo covo armi e droga

Nel covo di Piscitelli gli investigatori hanno trovato armi e droga. Il blitz, coordinato dal questore di Caserta Andrea Grassi e messo a segno dal dirigente della squadra mobile Dario Mongiovì, è scattato in un casolare di campagna, dove Piscitelli si era nascosto per sottrarsi alla cattura e dove era latitante, al confine tra la provincia di Caserta e quella di Benevento. L’arresto è avvenuto questa mattina, da parte della polizia di Stato, nelle stesse ore in cui era in corso l’inaugurazione di tre nuove aule del tribunale di Napoli nord, a cui ha partecipato anche il ministro della Giustizia Carlo Nordio.

