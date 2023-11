Video di sensibilizzazione dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica ‘Silvio d’Amico’ di Roma

L’amore con la sua delicatezza, la passione e l’intimità, la condivisione, il gioco, la serenità. Poi, un progressivo e rapido cambiamento: l’amore che diventa possesso, offesa, violenza. L’amore che fa male. L’amore che non è amore. “L’amore è amore” e “se fa male non è amore”. È il messaggio della clip realizzata in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne dalle allieve e dagli allievi dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica ‘Silvio d’Amico’ di Roma su iniziativa del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR). Un messaggio rivolto a tutti e in particolare alle studentesse e agli studenti universitari, delle accademie e dei conservatori di musica.

Gli studenti della ‘Silvio d’Amico’ hanno scelto di raccontare i cambi di personalità, gli abusi psicologici e fisici, lo squilibrio di potere in alcune relazioni. Un invito a cogliere in tempo i segnali inequivocabili di quella violenza che potrebbe addirittura togliere la vita. La clip è stata realizzata con scene riprese durante le diverse rappresentazioni teatrali portate in scena in questi ultimi anni dalle allieve e dagli allievi dell’Accademia ‘Silvio d’Amico’. Il montaggio è del videomaker Carlo Fabiano. L’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica ‘Silvio d’Amico’ è una delle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) che fanno capo al MUR.

