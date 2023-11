La premier a un evento alla Fiera di Verona con il governatore Veneto Zaia

“Sottoscrivo parola per parola il ricordo che il presidente Zaia ha fatto di Giulia, ma anche la responsabilità che tutti abbiamo di fronte a un fenomeno” quello della violenza sulle donne “che continua ad essere intollerabile, incredibile”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Veneto alla Fiera di Verona. Il fenomeno della violenza sulle donne “ha bisogno di essere combattuto a 360 gradi”, ha aggiunto la premier.

