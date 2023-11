Il giovane è stato estradato dalla Germania

Filippo Turetta ha lasciato l’aeroporto di Venezia a bordo di un’auto con i vetri oscurati, scortato dai tre auto dei carabinieri. Il 22enne – accusato dell’omicidio volontario aggravato e sequestro dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin – era atterrato allo scalo veneziano a bordo di un Falcon 900EX partito da Francoforte. Turetta è stato portato nel carcere di Verona dove, a differenza di quanto comunicato in precedenza, andrà in una cella doppia: la decisione sarebbe stata presa per evitare gesti autolesionistici da parte del 22enne. Secondo quanto si apprende da fonti accreditate, rimarrà in infermeria per 3-4 giorni e sarà poi portato nel reparto protetti.

