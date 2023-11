Trovata senza vita dai genitori. La piccola non presentava lesioni o segni di violenza

Tragedia a Genova dove una bambina di 4 mesi è stata trovata senza vita dai genitori all’interno della sua culla, in un’abitazione del quartiere di Albaro. La piccola è stata soccorsa dai genitori e subito dopo da un’equipe del 118 che ha tentato di rianimarla, senza riuscirci. La bambina non presentava lesioni o segni di violenza. Sul caso è stato aperto un fascicolo per poter effettuare gli accertamenti necessari a chiarire le cause del decesso. Solo l’autopsia, che verrà svolta nei prossimi giorni, potrà chiarire le cause dell’accaduto.

