L'epicentro è stato registrato a una profondità di 10 chilometri. Non ci sono segnalazioni di danni

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata a Lucoli, in provincia dell’Aquila, poco prima delle 18. L’epicentro è stato registrato a una profondità di 10 chilometri. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma. Al momento non ci sono segnalazioni di danni.

Le scosse sono state registrate con particolare intensità dalle stazioni aquilane dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Alcune persone sono scese in strada, nonostante il freddo, ma al momento non si registrano danni a persone o cose. La prima scossa di magnitudo 3.6 ad una profondità di 12,8 chilometri è stata registrata alle ore 17.52. La seconda, di 3.7 magnitudo profondità 9,5 chilometri alle 17.53. Gli epicentri sono per la prima 3 km Sud-Ovest dell’Aquila e a 3 km Nord-Est da Lucoli, comune dell’aquilano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata