Il sacerdote: "Maschi di tutto il mondo uniamoci per chiedere perdono"

“Evidentemente noi siamo i depositari di una cultura maschilista che dura da secoli e quindi adesso risulta difficile, a noi maschi, avere a che fare con delle donne che hanno acquisito i loro diritti e noi non abbiamo il coraggio di guardarle negli occhi. Io penso che questi atti di forza siano atti di estrema debolezza. Un maschio che ammazza una donna sta dimostrando tutta la sua debolezza. Maschi di tutto il mondo uniamoci per chiedere perdono e vediamo cosa dobbiamo fare per creare un futuro migliore per le nuove generazioni”. Queste le parole di don Maurizio Patriciello, intervistato sul caso Cecchettin a margine dell’inaugurazione dell’area verde del centro sportivo Delphinia, a Caivano, nel Napoletano.

