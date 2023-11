Immagine d'archivio

In corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente

Un uomo, di cui non sono ancora state rese note le generalità, è morto dopo essere stato investito da un treno alla stazione ferroviaria di Voghera, in provincia di Pavia, in piazzale Guglielmo Marconi. Intervenuti sul posto, i soccorsi di Areu 118 hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo. Sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata