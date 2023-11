Katherine Alvarez Vasquez avrebbe spiegato ai poliziotti di essere stata aggredita. Avrebbe usato un'arma da taglio, non ancora trovata

Katherine Alvarez Vasquez, la mamma della piccola Kata, la bambina peruviana di 5 anni scomparsa il 10 giugno scorso dall’ex hotel Astor a Firenze, è stata protagonista di una lite nel bagno di una discoteca fiorentina, culminata con il ferimento di una sua connazionale di 21 anni. Per la mamma di Kata è scattata una denuncia per lesioni aggravate. I fatti si riferiscono alla notte tra il 19 e il 20 novembre. Ancora da chiarire la causa del litigio tra le due donne. La 21enne ha riportato ferite al volto, inflitte probabilmente con un’arma da taglio che, però, gli agenti di polizia intervenuti sul posto non hanno trovato. La giovane è stata trasportata al pronto soccorso dove le sono stati applicati dei punti di sutura. La prognosi è di 20 giorni. La madre di Kata, da quanto si apprende, avrebbe spiegato ai poliziotti di essere stata aggredita e di essersi per questo difesa.

