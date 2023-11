Il corpo è stato recuperato sulle sponde del lago di Barcis. la ragazza aveva indosso gli abiti vestiti il giorno della scomparsa. A poca distanza, in un parcheggio, trovata anche una Fiat Grande Punto: potrebbe essere quella di Turetta, su cui pende un mandato di cattura internazionale

E’ stato recuperato poco fa, sulle sponde del lago di Barcis, in Friuli, il cadavere di Giulia Cecchettin. Il ritrovamento è avvenuto nell’area dove da ieri si erano concentrate le ricerche della coppia di ex fidanzati svaniti nel nulla da sabato sera. Il corpo è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Sul posto stanno arrivando i carabinieri del comando provinciale di Venezia, insieme al padre di Giulia, Gino Cecchettin, e al sostituto procuratore di turno. A poca distanza da dove è stato trovato il corpo, in un parcheggio utilizzato dai villeggianti per posteggiare roulotte e camper, è stata ritrovata una Fiat Grande Punto. I carabinieri stanno verificando la corrispondenza del numero di targa con quella di proprietà di Filippo Turetta.

Venezia, cadavere Giulia Cecchettin con vestiti giorno scomparsa

Secondo quanto apprende LaPresse, Giulia Cecchettin aveva indosso gli stessi abiti che la 22enne vestiva al momento della scomparsa. La procura e i carabinieri riceveranno a breve i risultati degli esami sulle macchie di sangue repertate sul marciapiede della strada vicinale della zona industriale a Fossò (Venezia), distante 6 km da Vigonovo. Sul corpo recuperato verranno effettuati i prelievi di tessuto e di sangue per estrarre il profilo genetico e confrontarlo con quello dei familiari di Giulia.

Venezia, legale famiglia Giulia” E’ momento del dolore”

“Adesso è il momento del dolore. Dobbiamo stringerci intorno al dolore della famiglia di Giulia. Intanto è stato ritrovato il suo corpo ma ora è necessario appurare le responsabilità e capire cosa sia successo”. Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine”. Lo ha detto a LaPresse l’avvocato Stefano Tigani, legale della famiglia Cecchettin dopo il ritrovamento del corpo di Giulia.

Venezia, cugino Giulia: “Spero trovino quel vigliacco”

“Non c’è più niente da dire, Filippo ha ucciso mia cugina. Spero che trovino quel vigliacco, se non si è già ammazzato anche lui”. Così a LaPresse Giovanni, il cugino di Giulia Cecchettin.

Venezia, sorella Giulia Cecchettin posta foto in bianco e nero

Una foto in bianco e nero e la frase in inglese ‘Rest In Power. I love you‘. E’ il post pubblicato poco fa da Elena Cecchettin, sorella di Giulia Cecchettin, sul suo profilo Instagram. Nella foto le due sorelle sorridono scattandosi un selfie allo specchio.

