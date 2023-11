Indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto

È di 14 bambini feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto a Castiglione del Lago, in provincia di Perugia. Per cause ancora in corso di accertamento, l’autobus che trasportava bambini a scuola è finito contro un palo. I vigili del fuoco sono tuttora al lavoro insieme con le forze dell’ordine. Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata