“Gli episodi di grave violenza che si sono verificati a Milano tra ultras milanisti e del Psg dimostrano, ancora una volta, la necessità di individuare strumenti che consentano alle autorità di pubblica sicurezza di procedere all’immediato allontanamento di quei soggetti che si recano nelle città teatro di importanti manifestazioni con il solo scopo di creare incidenti”. Così in una nota il segretario dell’associazione nazionale funzionari di Polizia, Enzo Marco Letizia, commenta gli scontri della scorsa notte a Milano.

“Quanto accaduto a Milano non è dissimile agli episodi di Napoli con i tifosi tedeschi o agli ultras napoletani che solo pochi giorni fa hanno tentato di assaltare il centro di Verona sin dalle prime ore del mattino”, continua Letizia. “Siamo consapevoli che il diritto di libera circolazione meriti la massima tutela, allo stesso modo crediamo che la massima tutela meritino i cittadini che non possono subire violenze e danneggiamenti. Ulteriore dimostrazione della volontà di creare disordini senza alcun interesse per l’incontro di calcio, è il fatto che molti ultras francesi coinvolti negli scontri non fossero neanche in possesso del biglietto per la partita. Al pari di quanto previsto in altri Paesi europei, crediamo che si debba prevedere la possibilità di identificazione con accompagnamento di quanti, sulla base di elementi oggettivi, siano individuati come elementi capaci di turbare l’ordine pubblico, prevedendo la possibilità di immediato allontanamento dal comune in cui si svolge la manifestazione”, conclude Letizia.

Corteo tifosi Psg in centro città

I tifosi del Paris Saint-Germain hanno messo in atto un corteo per le strade del centro di Milano. I supporter francesi si sono riversati in zona Centrale per recarsi all’hotel Gallia, in piazza Duca d’Aosta, dove hanno effettuato il cambio del voucher nel biglietto per entrare questa sera allo stadio San Siro, per la sfida di Champions League con il Milan. Circa un migliaio di loro si sono poi spostati in piazza Duomo dove si sono sparpagliati. I tifosi del Psg sono attesi in piazzale Lotto da dove, verso le 17, si dirigeranno verso lo stadio.

