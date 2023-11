In 7mila nell'Aula Paolo VI in Vaticano

Riscaldati dalle note di ‘Supereroi’ cantata da Mister Rain, 7mila bambini provenienti da 84 Paesi di tutto il mondo hanno accolto con un’ovazione Papa Francesco giunto in Aula Paolo VI in Vaticano per l’evento ‘I bambini incontrano il Papa‘, promosso dalla Comunità di Sant’Egidio e dalla Cooperativa Auxilium, con il patrocinio del dicastero per la Cultura e l’Educazione. A loro il pontefice ha chiesto di essere “messaggeri di pace”. Bergoglio ha anche parlato di ambiente: “Sono preoccupato perché si sta rovinando la natura. Al Polo Nord si stanno sciogliendo i ghiacciai, i mari stanno salendo. I pesci del mare sono rovinati perché buttiamo tante cose al mare. Sono preoccupato per la natura. Tutti dobbiamo essere preoccupati per la natura”.

