Il Pontefice oggi non ha letto il suo discorso durante il ricevimento della Delegazione della conferenza dei rabbini europei

“Papa Francesco ha un po’ di raffreddore e una lunga giornata di udienze. Aveva il desiderio di salutare individualmente i rabbini europei e per questo ha consegnato il discorso. Per il resto le attività del Papa proseguono regolarmente”. Lo precisa il portavoce della Sala Stampa Vaticana Matteo Bruni in merito alle condizioni di salute del Pontefice che questa mattina ha ricevuto in udienza la Delegazione della conferenza dei rabbini europei senza però leggere il discorso che è stato consegnato ai presenti.

Medioriente, Papa: “Condanno manifestazioni antisemite”

“Preoccupa il diffondersi di manifestazioni antisemite, che fermamente condanno”. Sono le parole di Papa Francesco nel testo consegnato alla delegazione della Conference of European Rabbis che avrebbe dovuto incontrare e che invece è stato consegnato.”In questo tempo di distruzione noi credenti siamo chiamati, per tutti e prima di tutti, a costruire la fraternità e ad aprire vie di riconciliazione, in nome dell’Onnipotente che, come dice un altro profeta, ha ‘progetti di pace e non di sventura'”, afferma inoltre il Pontefice. “Non le armi, non il terrorismo, non la guerra, ma la compassione, la giustizia e il dialogo sono i mezzi adeguati per edificare la pace”, ha aggiunto. “Il primo pensiero e la preghiera vanno però soprattutto a quanto accaduto nelle ultime settimane. Ancora una volta la violenza e la guerra sono divampate in quella Terra che, benedetta dall’Altissimo, sembra continuamente avversata dalle bassezze dell’odio e dal rumore funesto delle armi”, ha inoltre affermato Papa Francesco.

