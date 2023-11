Screenshot da Twitter

Diverse zone sul fronte mare a Genova sono presidiate dalla polizia locale

Tra gli effetti della tempesta Ciaran, che sta sferzando il Nord e Centro Italia, anche una forte mareggiata sulle coste della Liguria, in particolare nel Levante. La mareggiata è spinta dai venti di Libeccio e ha portato a picchi di oltre 7 metri di onda, provocando danni in diverse zone della costa. Al momento l’Aurelia è chiusa ad Arenzano, nel ponente genovese, e a Sestri Levante. A Genova diverse zone sul fronte mare sono presidiate dalla polizia locale, nella zona di Murcarolo una donna scivolata per via di un’onda ha riportato lievi contusioni. Sulla ferrovia delle Cinque Terre il mare ha eroso un muraglione di protezione della stazione a Manarola, così come a Ceriale, sull’opposta riviera di ponente.

