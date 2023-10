Si è svolta all’esterno dell’ambasciata iraniana la fiaccolata in memoria della giovane Armita Geravand, la sedicenne deceduta il 28 ottobre a Teheran. La ragazza, già dichiarata cerebralmente morta lo scorso 22 ottobre, era finita in coma il primo dello stesso mese a seguito di un pestaggio da parte della polizia del regime per non aver indossato correttamente il velo in metropolitana.

La fiaccolata è stata organizzata dall’associazione “Nessuno tocchi caino”, famosa per la sua battaglia contro la pena di morte nel mondo, e ha visto la presenza di alcuni esponenti politici e della società civile. Tra i primi, si segnalano i senatori di Fratelli d’Italia Giulio Maria Terzi ed Ester Mieli, il presidente della commissione sulle tematiche del Medio Oriente, in quota Italia Viva, Gennaro Migliore e l’ex presidente della regione Lazio Renata Polverini. Accanto a loro, anche l’ex presidente della comunità ebraica Riccardo Pacifici.

Voce unanime contro il regime iraniano, accusato sia di violare i diritti umani all’interno dei propri confini, sia di essere la vera causa della destabilizzazione del Medioriente, con chiari riferimenti alle responsabilità iraniane dietro l’attacco di Hamas ad Israele. Accuse anche contro i manifestanti che hanno espresso la propria solidarietà nei confronti della palestina.

