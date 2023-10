Nasrin Sotoudeh aveva definito la morte della ragazza un "omicidio di Stato"

Tensioni in Iran in occasione dei funerali di Armita Garavand, la 16enne morta dopo settimane di coma dopo essere uscita ferita il 1° ottobre dalla metropolitana di Teheran, dove era entrata senza il velo, secondo gli attivisti per uno scontro violento con gli agenti della metropolitana. Durante la cerimonia è stata arrestata l’avvocata iraniana per i diritti umani Nasrin Sotoudeh. Lo riferisce Bbc Persian citando il marito dell’avvocata, Reza Khandan. I funerali della 16enne si sono svolti al cimitero Behesht Zahra di Teheran. Iran International ricorda che, in un post su Facebook, Sotoudeh aveva definito la morte di Armita un “omicidio di Stato”.

