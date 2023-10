Un'azione capillare di controllo sul territorio per verificare la vendita di questi pacchetti, che potrebbero essere pericolosi per la salute

Secondo quanto apprende LaPresse, i carabinieri del Nas indagheranno sulla vicenda della cosiddetta ‘hot chip challenge’ che spopola sul web e che consiste nel mangiare una patatina superpiccante come ‘sfida’. Dopo un esposto dell’Unione nazionale consumatori, i Nas stanno elaborando una strategia di concerto con il Ministero della Salute, che verrà messa in atto nei prossimi giorni: potrebbe comportare, secondo quanto riferito a LaPresse, anche un’azione capillare di controllo sul territorio per verificare la vendita di questi pacchetti, che contengono una sola patatina dalla piccantezza elevatissima e che potrebbero essere pericolosi per la salute.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata