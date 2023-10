Il sit-in si è trasformato in corteo al grido di "Palestina libera"

Circa un migliaio di persone sono scese in piazza a Roma per manifestare il proprio supporto al popolo palestinese e chiedere uno stop dei raid israeliani a Gaza. La manifestazione, nata inizialmente come un sit-in, si è poi trasfortmata in un corteo che da Piazza Vittorio ha raggiunto la zona della Sapienza. Tante le bandiere palestinesi esposte così come i cartelloni e i cori in favore della causa palestinese.

