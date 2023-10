Appello dell'Onu che invita a evacuare le scuole dove i palestinesi si sono rifugiati a Gaza

L’ennesima notte di raid israeliani su Gaza apre il quindicesimo giorno di guerra tra Israele e Hamas. Almeno 30 le vittime di questi ultimi attacchi secondo l’agenzia palestinese Wafa. Notizie che arrivano a poche ore al rilascio dei due ostaggi americani detenuti dai terroristi: si tratta di Judith Tai Raanan e sua figlia, Natalie Raanan, cittadine statunitensi di Chicago in visita in Israele lo scorso 7 ottobre. Dagli Usa arriva invece l’annuncio dell’apertura del valico di Rafah tra Gaza e l’Egitto. “Aprirà oggi sabato 21 ottobre alle 10.00 ora locale (le 9.00 in Italia)”. L’Unrwa, l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, ha chiesto di evacuare molte delle sue scuole dove i palestinesi si sono rifugiati a Gaza City. Secondo l’agenzia si tratta di luoghi “non più sicuri” dopo aver ricevuto un avvertimento israeliano.

È di almeno 30 morti il bilancio delle vittime dell’attacco israeliano sulla Striscia di Gaza, avvenuto nella notte. Lo riporta l’agenzia di stampa palestinese Wafa. Fonti locali hanno riferito che gli attacchi hanno colpito diverse zone di Rafah, a sud della Striscia di Gaza, provocando la morte di almeno sette persone e il ferimento di numerose altre. Altre due persone sono state uccise in un attacco che ha preso di mira un edificio di tre piani nel quartiere di al-Salam a Rafah, e sette persone risultano disperse, mentre cinque persone, tra cui tre bambini, sono state uccise e altre sono rimaste ferite in un attentato che ha preso di mira un casa a due piani a ovest di Rafah. Nella città di Jabaliya, a nord della Striscia di Gaza, 14 persone sono state uccise quando un aereo israeliano ha bombardato una casa della città.

Gli Stati Uniti si aspettano che il valico di Rafah tra la Striscia di Gaza e l’Egitto apra questa mattina alle 10 ora locale. “Se il confine viene aperto, non sappiamo per quanto tempo rimarrà aperto ai cittadini stranieri per lasciare Gaza”, afferma l’ambasciata americana a Gerusalemme. Lo riporta il Times of Israel. L’ambasciata mette in guardia da un “ambiente potenzialmente caotico e disordinato su entrambi i lati del valico” e afferma che i cittadini dovrebbero valutare la situazione prima di dirigersi verso il confine o tentare di attraversarlo.

Una petizione firmata da 86 premi Nobel per la pace chiede che Hamas rilasci tutti i bambini presi in ostaggio, affermando che tenerli prigionieri “costituisce un crimine di guerra, un grave reato contro l’umanità stessa”. La petizione rileva che la Convenzione di Ginevra sulla tutela dei civili in guerra menziona i bambini 19 volte, sottolineando che “l’attuale situazione dei bambini rapiti supera di gran lunga qualsiasi scenario previsto dall’accordo”. “I bambini non dovrebbero mai essere considerati pedine nel teatro di guerra – si legge – È nostro sacro dovere proteggere gli innocenti e proteggere i vulnerabili”.

Il presidente statunitense Joe Biden ha detto di ritenere che Hamas sia motivato ad attaccare Israele in parte dal desiderio di impedire a quel paese di normalizzare le relazioni con l’Arabia Saudita. “Uno dei motivi per cui Hamas si è mosso contro Israele è che sapevano che stavo per incontrarmi con i sauditi”, ha detto Biden durante un evento di raccolta fondi. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di ritenere che i militanti di Hamas abbiano lanciato un attacco mortale il 7 ottobre perché: “Indovina un po’? I sauditi volevano riconoscere Israele” ed erano quasi in grado di farlo formalmente.

Durante la notte, gli aerei da combattimento dell’Idf hanno continuato a colpire un gran numero di obiettivi terroristici di Hamas in tutta la Striscia di Gaza. Lo comunicano le stesse Forze di difesa israeliane su Telegram. Tra questi obiettivi terroristici c’erano centri di comando operativo, lanciatori di missili anticarro e infrastrutture strategiche di Hamas utilizzate per scopi terroristici. Inoltre, l’Idf ha colpito i missili anticarro, i cecchini e i posti di osservazione di Hamas situati all’interno di edifici a più piani

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che il suo Paese continuerà a lavorare per liberare tutti gli ostaggi dopo il rilascio di due ostaggi americani tenuti da Hamas. “Due dei nostri ostaggi sono a casa. Non allevieremo gli sforzi per riportare indietro tutti i rapiti e quelli scomparsi. Allo stesso tempo, continuiamo a combattere fino a raggiungere la vittoria”, ha detto Netanyahu.

Dopo il rilascio di due ostaggi americani, Hamas ha dichiarato che sta lavorando con mediatori in Egitto, Qatar e altri “paesi amici”. “Questo impegno rimane risoluto mentre cerchiamo di attuare la nostra decisione di rilasciare individui di nazionalità straniera sotto custodia temporanea, come e quando le circostanze di sicurezza lo consentono”, si legge nella dichiarazione.

Il padre della giovane americana Natalie Raanan dice che la figlia sta bene dopo il suo rilascio venerdì da parte di Hamas. Uri Raanan, dell’Illinois, ha detto all’Associated Press di aver parlato con sua figlia al telefono. “Sta andando bene. Sta andando molto bene”, ha detto Uri, che vive nella periferia di Chicago. “Sono in lacrime e mi sento molto, molto bene”. Il 71enne ha riferito di aver visto al telegiornale che una madre e una figlia americane sarebbero state rilasciate da Hamas, e ha trascorso la giornata sperando che si riferissero a sua figlia e sua madre, Judith. Sapere che Natalie potrebbe festeggiare il suo 18° compleanno la prossima settimana a casa con la famiglia e gli amici è “meraviglioso. La migliore notizia”, ha detto Uri Raanan. L’uomo pensa che Natalie e Judith siano in transito a Tel Aviv per riunirsi con i parenti, e che entrambe torneranno negli Stati Uniti all’inizio della prossima settimana.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha parlato al telefono con Judith Tai Raanan e Natalie Raanan, i due ostaggi americani rilasciati oggi da Hamas. Lo riferisce la Casa Bianca. “Il presidente ha appena concluso una telefonata con le due americane rilasciate oggi dopo essere stati presi in ostaggio da Hamas durante il terribile attacco terroristico contro Israele”, si legge nella nota. “Ha riferito che avranno il pieno sostegno del governo degli Stati Uniti mentre si riprenderanno da questa terribile prova”. La Casa Bianca ha informato che Biden ha parlato anche con le loro famiglie.

I just spoke with the two Americans released today after being held hostage by Hamas. I let them know that their government will fully support them as they recover and heal.

Jill and I will continue holding close in our hearts all the families of unaccounted for Americans. pic.twitter.com/oXk6gfrD8M

— President Biden (@POTUS) October 20, 2023