Venerdì mattina i militari della sezione radiomobile della Compagnia di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, sono intervenuti in un condominio dove un 82enne minacciava il suicidio dopo aver scavalcato la ringhiera del terrazzo al terzo piano. I militari hanno sfondato la porta d’ingresso dell’abitazione e hanno bloccato l’anziano prima che potesse lanciarsi nel vuoto, riportandolo in casa. L’uomo è stato trasportato in codice verde presso l’ospedale di Sesto San Giovanni per tutti i controlli del caso.

