Si tratta di un quarantenne di origine araba, individuato grazie alle telecamere

I carabinieri di Sesto San Giovanni, nel Milanese, hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un 40enne di origine araba e senza fissa dimora ritenuto il responsabile di uno stupro ai danni di una donna di 89 anni avvenuto circa due settimane fa. È indagato per violenza sessuale e rapina aggravata nei confronti dell’anziana, che soffre di problemi cognitivi, residente nel Comune dell’hinterland milanese. Sulle indagini, ancora in corso e che necessitano di accertamenti, vige il massimo riserbo da parte dei militari dell’Arma. Il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, ha specificato che l’individuazione del presunto responsabile per il quale chiede il “rimpatrio immediato” è avvenuta “grazie al sistema di videosorveglianza installato sul nostro territorio”. Ha aggiunto: “Le Forze dell’ordine, dopo aver visionato le immagini fornite dai nostri impianti di videosorveglianza installati lungo il percorso, sono riusciti a ricostruire l’accaduto” e individuare l’uomo “che senza l’aiuto delle immagini sarebbe rimasto un fantasma“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata