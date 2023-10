La denuncia di una 21enne: "Sono stata salvata da un taxi"

Una studentessa 21enne ha dichiarato, in un video su TikTok, di aver rischiato di essere violentata a Milano. Nelle immagini la ragazza, in lacrime, ha raccontato di essere stata inseguita da due uomini in centro, in zona San Babila, mentre tornava a casa a piedi dopo la mezzanotte. A salvarla dalla possibile violenza un taxi. “Mi fissavano, ero terrorizzata, hanno provato a bloccarmi” ha raccontato nel video.

@itsnotmaggie_ Per favore non sottovalutate problema indifferentemente se siete ragazzi o ragazze. Ormai è diventato pericoloso anche attraversare la strada. Fate qualcosa per favore perché è impossibile vivere cosi. Milano è una città con prezzi folli e purtroppo ci sono molte persone che non possono permettersi di prendere sempre dei taxi. Molti ragazzi non hanno nemmeno la patente e i mezzi funzionano male dopo una certa ora. Molti penseranno che andare in giro in gruppi o di giorno sia piú sicuro, ma fidatevi che non cambia assolutamente la situazione. Spesso queste persone vanno in giro con coltelli o corpi contundenti con i quali minacciano le vittime ( è successo a sei miei amici di recente). Voi ragazzi state attenti per favore. Lancio un grido disperato alle autorità affinché facciano qualcosa per risolvere questa situazione che ormai è sfuggita di mano. @milanobelladadio ♬ suono originale – MEG

