Ieri pomeriggio, in una frazione di Bardi, in provincia di Parma, è stato trovato il cadavere di una donna di 83 anni del posto, insieme al marito 82enne, gravemente ferito alla tempia. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, morto nella notte nel reparto di rianimazione dell’ospedale Maggiore di Parma, a seguito delle gravi ferite riportate, aveva accanto a sé una pistola, con cui potrebbe aver ferito la moglie. Al momento, sono ancora in corso gli accertamenti sull’esatta dinamica del fatto, ma l’ipotesi sarebbe quella di un omicidio-suicidio. In base alle prime informazioni raccolte, i coniugi avevano vissuto molti anni in Gran Bretagna, pur essendo originari del Parmense, ed erano tornati a vivere nella frazione di montagna.

