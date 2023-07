Procura al lavoro per arrivare all'identificazione

(LaPresse) – La Procura di Milano sta svolgendo “accertamenti” per giungere all’identificazione dell’amico Dj di Leonardo Apache La Russa che la sera del 18 maggio ha preso parte all’evento dell’Apophis club di Milano dopo il quale i due sono stati denunciati da una 22enne per una violenza sessuale che sarebbe avvenuta a casa del figlio del Presidente del Senato. Da quanto si apprende da fonti inquirenti il giovane Dj, uno dei tre che ha animato la serata ‘Eclipse’ nell’esclusivo club del centro e citato martedì mattina dal quotidiano La Verità, si trova all’estero. Gli investigatori della squadra mobile, coordinati dal procuratore aggiunto Letizia Mannella e dalla pm Rosaria Stagnaro, ritengono “plausibile” che si tratti della stessa persona indicata nella querela della 22enne dove tuttavia il giovane è stato indicato come “Nico” con un nome che, per errore o confusione, non corrisponderebbe alle sua reale identità. La ragazza ha denunciato di essersi svegliata a casa La Russa in stato confusionale senza ricordare nulla dell’accaduto e di aver appresso dallo stesso Leonardo Apache di aver avuto rapporti sessuali con lui e con il Dj sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata