Milano, 14 lug. (LaPresse) – E’ stato consegnato ai pm milanesi il telefono in uso a Leonardo Apache La Russa, il figlio del presidente del Senato, indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di una sua ex compagna di liceo. A consegnare il dispositivo, a quanto si apprende, è stato lo stesso giovane, accompagnato dalla madre e dall’avvocato.

