Il gip aveva rigettato la richiesta di custodia cautelare in carcere. È accusato di calunnia ai danni di Giletti e di favoreggiamento nei confronti di Berlusconi e Dell'Utri

È stata rinviata al prossimo 5 settembre l’udienza presso il tribunale del riesame di Firenze sul ricorso della procura del capoluogo toscano contro il rigetto da parte del gip della misura cautelare in carcere nei confronti di Salvatore Baiardo. Dopo la rinuncia del difensore di fiducia, il difensore d’ufficio ha chiesto il rinvio che gli è stato accordato. Baiardo, che questa mattina era in aula, è indagato dalla procura di Firenze per calunnia ai danni del giornalista Massimo Giletti, per averlo accusato di aver reso false dichiarazioni al pubblico ministero riguardo all’esistenza di una foto che ritrarrebbe Silvio Berlusconi con il boss stragista Giuseppe Graviano, e per favoreggiamento nei confronti di Berlusconi e di Marcello Dell’Utri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata