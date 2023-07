È stata presentata giovedì mattina, presso la Sala del Consiglio del Rettorato dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’agenda visiva ‘Pompei in blu – Viaggio nella casa del Menandro”, nata dalla collaborazione tra ‘Tulipano Art Friendly’, il Parco Archeologico di Pompei e l’Ateneo federiciano. Dedicata a ragazzi con autismo e/o disabilità cognitiva, l’agenda vuole favorire la fruizione dell’incontro dell’Arte e dell’Archeologia. ‘Pompei in blu’ rientra all’interno della collana ‘Percorsi museali inclusivi’ che ad oggi propone cinque percorsi museali presso la rete dei musei aderente a ‘Tulipano Art Friendly’, modello di welfare culturale, con proposte esperienziali finalizzate al benessere per tutti e con tutti. Modello che è stato validato dal Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali dell’Università Federico II, nell’ambito dell’accordo di collaborazione sottoscritto con la cooperativa sociale ‘Il Tulipano’. Alla presentazione hanno partecipato Rita Maria Antonietta Mastrullo, prorettrice Università degli Studi di Napoli, Federico II, Carmela Bravaccio, docente dell’Università Federico II presso il dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Arianna Spinosa, Architetto funzionario del Parco Archeologico di Pompei e responsabile dell’accessibilità, e Giovanni Minucci, presidente della Cooperativa Sociale Il Tulipano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata