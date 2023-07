Milioni i visitatori che sono tornati nella città eterna in questo inizio d'estate

Roma letteralmente invasa dai turisti in questo inizio d’estate. In tanti hanno deciso di passare parte delle vacanze tra le bellezze della città eterna. I visitatori però stanno creando disagi ai residenti soprattutto per i mezzi pubblici. Caos sulle metropolitane e autobus presi d’assalto. “Ci vorrebbe qualche corsa in più”, afferma una cittadina romana. “Io non la prendo la metro, è impossibile da prendere”, si lamenta un’altra residente.

