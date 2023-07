Un'ottantina i feriti di cui due in gravissime condizioni

Un incendio è divampato nella notte nella casa di riposo per Coniugi, a Milano. Per ora il bilancio è di sei morti e 81 feriti. Di questi, due sono in condizioni gravissime, 14 in condizioni serie e 65 ritenuti non gravi. Due delle vittime sono morte carbonizzate, le altre quattro intossicate dal fumo. Le fiamme si sono sviluppate intorno all’una e venti. Al momento i Vigili del Fuoco escludono una matrice dolosa dell’incendio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata