Tantissime persone presenti all'iniziativa della Comunità di Sant'Egidio per ricordare la 17enne uccisa a coltellate

Momento di preghiera organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio per ricordare Michelle Causo, la ragazza uccisa a coltellate a Primavalle mercoledì 28 giugno. All’iniziativa hanno partecipato circa cento persone, che hanno poi raggiunto in corteo il luogo dove il cadavere della 17enne è stato abbandonato dal suo assassino per deporre un fiore. “Avevamo conosciuto Michelle grazie ad alcune iniziative che la scuola che frequentava aveva organizzato con noi”, spiega Stefano Orlando, coordinatore dei giovani di Sant’Egidio. “Abbiamo conosciuto così lei e il giro dei suoi amici”. Toccante il saluto del fidanzato della ragazza che, alla fine della cerimonia, ha incitato tra gli applausi di tutti i presenti, molti dei quali adolescenti come loro, a ricordare il sorriso della giovane assassinata: “Perché lei avrebbe voluto così”.

