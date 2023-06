Gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi, dal femminicidio a una questione di droga

Non è ancora chiaro a chi indaga sull’omicidio di Michelle Causo, la 17enne trovata morta mercoledì pomeriggio in strada a Primavalle (Roma), il movente che avrebbe spinto il coetaneo arrestato a uccidere la giovane. Il lungo interrogatorio di giovedì notte non ha chiarito cosa abbia scatenato la furia del giovane contro la vittima. Al momento non si esclude nessuna ipotesi: forse Michelle è stata uccisa dopo aver rifiutato le avance del suo aggressore, ma a scatenare la violenza potrebbe essere stata anche una lite per pochi soldi, e la vicenda potrebbe, in parte, essere legata al consumo di droga con cui l’arrestato si metteva in mostra anche sui suoi profili social.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata