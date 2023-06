Foto d'archivio

La macabra scoperta nel quartiere Primavalle, la vittima, una ragazza romana, era in un carrello della spesa

Un ragazzo di 17 anni è stato fermato per l’omicidio di Maria Michelle Causo, la 17enne romana trovata morta all’interno di un carrello della spesa a vicino a un cassonetto dell’immondizia. La macabra scoperta, fatta da un passante, in via Stefano Borgia nel quartiere Primavalle a Roma.

Il giovane, classe 2006 nato a Roma e originario dello Sri Lanka, è stato bloccato dalla polizia poco dopo il ritrovamento del corpo e interrogato a lungo dagli inquirenti che lavorano al caso. L’arresto dovrà essere convalidato dal gip.

