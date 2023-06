Il 17enne è stato fermato per la morte della coetanea Michelle Causo

Ci sono frasi un po’ malinconiche e un po’ di rimorso nei confronti di presunte ex, video in cui si mette in mostra in spiaggia, foto e video con sigarette e canne in mano. Pochi video, e un po’ confusi. Sono queste alcune delle immagini sul profilo TikTok del presunto omicida di Michelle Causo, fermato per l’omicidio della 17enne, trovata morta in un carrello in strada a Roma, zona Primavalle.

“Già abbiamo fatto una fine di merda per il mio comportamento sbagliato” si legge in uno di questi ‘collage’ di foto e video e scritte “ma ora stiamo qui e non parliamo, quelle poche volte che ti scrivo non facciamo altro che litigare”. E poi: “so di aver commesso degli sbagli”.

Sotto i video sul profilo sono già partiti gli insulti e le minacce nei suoi confronti: “Mostro”, “Se ti trovano…”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata