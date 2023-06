Foto dall'archivio

Intervento dei vigili del fuoco, ferito il figlio

Intervento dei vigili del fuoco a Trieste, in via Di Vittorio, per un incendio in appartamento. Le fiamme sono divampate all’interno di un’abitazione e durante le operazioni di spegnimento è stato rinvenuto un corpo, appartenente a una donna di 51 anni.

Il figlio della donna è rimasto ferito, secondo quanto confermato dai vigili del fuoco. Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato l’incendio.

