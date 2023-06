Immagine tratta da un frame del video che circola sui social

Si tratta di un esemplare ritratto in un video che sta facendo il giro del web e che sarebbe di oltre tre metri di lunghezza

Immagini che hanno fatto il giro dei social quelle di uno squalo bianco al largo della costa di Livorno, in Toscana. “Sta circolando in rete e su whatsapp un video di uno squalo a largo della costa di Livorno. La guardia costiera invita chiuque in possesso di video e foto ad inviarglieli. Dalle prime immagini non sembrerebbe uno squalo bianco”, si legge nella didascalia di uno di questi video sui social.

Nelle immagini si sentono alcune persone a bordo di un’imbarcazione dire “ma quello è uno squalo bianco”, “quello è tosto”, “buttagli qualcosa da mangiare”. Nei commenti viene ripetuto che si tratta di un animale di grandi dimensioni, “tre metri abbondanti”.

“Ho visto la pinna al largo”, dice uno. “Mi era venuta voglia di fare il bagno”, dice un altro ridendo.

