Un ferito, due degli aggressori fuggiti

(LaPresse) In un video ripreso da un cittadino la rissa avvenuta a Forli in pieno centro (corso Mazzini, a pochi metri dalla piazza Saffi davanti a un bar gestito da cittadini extracomunitari) a colpi di accetta fra 3 cittadini marocchini uno dei quali ha utilizzato una sella di una bici per attaccare e difendersi dall’uomo armato di accetta. Uno dei tre è rimasto ferito mentre gli altri due sono fuggiti, ma la polizia è già sulle loro tracce. Il Questore di Forlì Cesena ha emesso un provvedimento di chiusura del locale per 15 giorni.

