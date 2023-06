L'incidente questa mattina sulla provinciale 231 all'altezza di Terlizzi

Investito da un’auto sulla provinciale 231, all’altezza di Terlizzi, in provincia di Bari: un operaio di 25 anni è morto per le ferite riportate. L’incidente è avvenuto questa mattina. Stando a quanto si apprende, il 25enne stava lavorando al lato della carreggiata per tagliare la vegetazione, quando è stato investito da un’auto. Per il giovane non c’è stato niente da fare. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, i carabinieri impegnati nei rilievi necessari ai fini dell’accertamento della dinamica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata