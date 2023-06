Non è chiaro cosa abbia causato l'incendio, denso fumo nero

Sono arrivate da pochi minuti le squadre dei vigili del fuoco di Roma in via Edoardo d’Onofrio a Roma dove un palazzo in ristrutturazione ha preso fuoco. Sul posto anche uomini della Questura capitolina, l’intervento è in corso. Ci sono dei feriti confermati ma non è ancora quantificabile il numero, c’è anche una vittima. Dalle prime frammentarie testimonianze sul posto ci sono persone che urlano.

Sembra si tratti di un’esplosione di una caldaia ma la dinamica è ancora da chiarire. Sono presenti medici e soccorritori con le bombole d’ossigeno e viene allestito un mini pronto intervento sul posto. Diversi uccelli sono morti a causa della colonna di fumo nero che si erge dal palazzo. I testimoni riferiscono di aver sentito un “grosso botto” come si trattasse di un’esplosione.

Ci sono persone estratte dal palazzo con complicazioni alle vie respiratorie e altre al vaglio dei sanitari. È quanto confermano i vigili del fuoco di Roma rispetto all’incendio di un palazzo in ristrutturazione in via D’onofrio, all’incrocio con Largo Nino Franchellucci. Le fiamme hanno coinvolto circa 7 piani. Inviate sul posto 4 auto serbatoio, 2 autobotti, 2 autoscale, carro teli, carro autoprotettori, il capo turno e funzionario di servizio.

